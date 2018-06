Afrique: Tunisie - Lutter contre le désenchantement

Le scepticisme est de retour. Après la vague d'enthousiasme parfois démesuré de la veille du 21e Mondial de l'histoire, retour sur terre pour les Aigles de Carthage.

Il faut avouer que la défaite (2-1) au finish essuyée lundi 18 juin à Volgograd face à l'Angleterre de Harry Kane a installé un sentiment de profond désenchantement.

Si le but encaissé à la toute dernière minute au terme d'un match dédié à cent pour cent aux tâches défensives a mis les copains de Wahbi Khazri KO, les conséquences sont encore plus profondes chez les supporters qui critiquent l'option ultra-prudente et le manque d'audace affichés en la circonstance. Ils se demandent si la logique du résultat peut justifier autant de frilosité au point qu'à l'arrivée, les "stats" indiquent zéro tir cadré dans la colonne Tunisie et à contrario un tir nourri de l'artillerie british.

"Après douze ans d'absence en Coupe du monde, la Tunisie ne s'est pas déplacée en Russie pour enlever le titre, mais plutôt pour montrer à la planète entière qu'elle sait jouer au foot et donner du plaisir, rappellent à l'envi les fans des Aigles de Carthage. Perdre face à la grande Angleterre n'a rien d'infamant, sauf que la manière est très frustrante. Jouer 90 minutes durant en défense, et brader ses atouts offensifs, ce n'est pas cela que nous attendions de notre team. Où sont passées les promesses du sélectionneur qui disait avant le déplacement en Russie qu'au vu de la qualité des matches amicaux disputés, son équipe était capable d'aller jusqu'en quarts de finale ?".

Nabil Maâloul, suivi partout dans ses choix et décisions par le bureau de la fédération, quitte à suspendre plusieurs fois le championnat de Tunisie afin de lui permettre de rassembler la sélection hors des journées FIFA défend de son côté ses choix et indique que la sortie sur blessure du gardien Moez Hassen dès le premier quart d'heure de la rencontre du 18 juin a chambardé tous ses plans.

"Cela nous a privé de la possibilité de procéder à un changement supplémentaire, souligne-t-il. Les remplacements que j'ai effectués s'en sont ressentis. Ainsi, alors que, dans mes plans, notre latéral gauche Ali Maâloul ne devait pas jouer plus de 60 minutes, et que notre attaquant de pointe Wahbi Khazri devait rester sur la pelouse juste un peu plus, eh bien, ils ont dû être alignés bien plus longtemps. Certes, nous n'avons pas pu nous créer beaucoup d'occasions et soutenir le rythme physique des Anglais qui possèdent des joueurs plus longs de taille, alors que nous avons le seul Fakhreddine Ben Youssef qui mesure 1,94m. Il fallait donc s'attendre à ce que nous soyons dominés sur les balles aériennes. Le danger était ainsi venu sur balles arrêtées. Je dois toutefois saluer la grande discipline tactique démontrée par mes joueurs. Je crois même qu'ils auraient mérité d'obtenir le point du nul".

Qu'une telle analyse tentée par le coach national réussisse ou pas à convaincre les supporters tunisiens ne change rien à la donne. Samedi 23 juin à 12H GMT, contre la Belgique à Moscou, il faudra procéder autrement, car le point du nul recherché le mors aux dents contre l'Angleterre ne suffira plus cette fois pour espérer accéder aux huitièmes de finale.

"Si nous réussissons à couper la liaison technique entre le quatuor offensif des Diables Rouges composé de De Bruyne, Mertens, Hazard et Lukaku, nous aurons, je crois réduit la Belgique à la paralysie", analysait Maâloul bien avant le Mondial. Toutefois, après la défaite contre l'Angleterre, il ne s'agit plus seulement de neutraliser les atouts offensifs des hommes de Roberto Martinez, mais surtout d'aller attaquer l'arrière-garde belge à laquelle vont manquer les axiaux titulaires Vincent Kompany et Thomas Vermaelen.

Les Aigles de Carthage vont reconduire pratiquement le même team de départ défait par l'Angleterre. A l'exception du gardien Moez Hassen, victime d'une fracture de l'épaule et pour lequel le Mondial est terminé. Il est d'ailleurs rentré à Nice, en France se faire soigner au sein de son club d'origine (il est sous prêt à Châteauroux). Farouk Ben Mustapha, entré à sa place et qui a fait proprement le job sera donc confirmé.

Par ailleurs, on s'attend à ce que Ali Maâloul, Mohamed Amine Ben Amor et Wahbi Khazri, transparents dans leur première sortie russe soient cette fois davantage dans le rythme de la compétition puisqu'ils furent ménagés dans les rencontres de préparation. Cette fois, ils n'auront plus d'excuses.

Bref, l'équipe de Tunisie doit montrer davantage d'ambition, d'envie et de conviction en attaque et jouer carrément le jeu si elle veut aller loin dans son cinquième Mondial, et réussir son challenge: accéder pour la première fois au deuxième tour.