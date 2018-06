Afrique: 21e Coupe du monde de football - Le pays-hôte en 8e, l'Egypte et le Maroc prennent la porte

En attendant son procès, l'activiste et lanceur d'alerte Naïm Touré reste en détention… Plus »

Deux résultats décevants, devant deux sélections non qualifiées pour le Mondial, qui laissaient présager de grosses difficultés pour le tournoi. Et pourtant, ce sont ces gros outsiders qui vont contraindre les Pharaons à abandonner prématurément la compétition.

Sévèrement battus par le Brésil (0-3) et la France (1-3) à domicile en mars, les Russes n'ont pas su profiter de leurs matches de préparation pour se rassurer. Ils avaient en effet perdu face à l'Autriche de Marko Arnautovic (1-0) et concédé le nul contre la Turquie de Yunus Malli (1-1).

Déjà une victoire en soi pour la Sbornaïa si on se souvient de son parcours décevant à l'Euro 2016 (éliminé au premier tour avec 1 point) et en Coupe des Confédérations l'an passé (éliminé au premier tour avec 3 points). Le début d'année 2018 d'Igor Akinfeev et ses partenaires avait d'ailleurs laissé craindre le pire.

Alors que le Sénégal a donné la joie à tout le continent noir grâce à sa victoire face à la Pologne, l'Egypte et le Maroc font une déception. Les Aigles de Carthage, en manque de réalisme sur le premier match face à l'Iran, et en manque de réussite contre le Portugal de Christiano Ronaldo, est le premier pays de ce Mondial a être définitivement éliminé.

