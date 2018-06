Cote d'Ivoire: Lutte contre les maladies tropicales négligées - Des médicaments disponibles et gratuits, révèle Dr Maria Rebollo Polo

Des propos de la coordonnatrice du Projet spécial élargi pour l'élimination des maladies tropicales négligées, Dr Maria Rebollo Polo, face à la propagation des maladies tropicales négligées (Mtn), des initiatives sont prises pour transformer les Mtn en maladies tropicales éradiquées (Mte). De ce fait, les médicaments contre les maladies tropicales négligées sont disponibles et gratuits.

« Les Maladies tropicales négligées sont des pathologies qui touchent plus de 1,4 milliard personnes. Elles sont à l'origine de plus de 534.000 décès par an à travers le monde.

Très répandues dans les régions tropicales, avec notamment 39% des cas en Afrique, les Mtn ont un impact énorme sur l'espérance de vie, l'éducation et les opportunités économiques des individus affectés et de leurs communautés », dit Dr Maria Rebollo Polo.

Selon elle, le projet spécial élargi pour l'élimination des maladies tropicales négligées est un projet quinquennal lancé en mai 2016 par le Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique.

"Nous avons pour objectif d'accélérer le contrôle et l'élimination des 5 maladies tropicales négligées pouvant faire l'objet d'une chimiothérapie préventive sur le continent africain. Ces maladies sont l'onchocercose, la filariose lymphatique, la schistosomiase, les vers intestinaux et le trachome", informe la coordonnatrice.

Face à ce fléau, elle et son équipe apporte un appui technique et financier, des données, de l'expertise et des ressources financières dont les Programmes nationaux de lutte contre les Mtn ont besoin pour accélérer la lutte contre ces maladies en coordonnant les partenaires et en fournissant une assistance technique.

« Nous en avons quatre priorités. Couvrir 100% des zones touchées par ces maladies. Faire en sorte que sur le continent africain, les populations aient accès aux traitements. Aider les pays à éliminer les 5 maladies à travers la mise en place d'un système de surveillance performant.

Améliorer la qualité des données au niveau des pays pour leur permettre de prendre des décisions claires. Aider les pays à faire une distribution effective des médicaments qui sont fournis par des firmes pharmaceutiques », explique la coordonnatrice du Projet spécial élargi pour l'élimination des maladies tropicales négligées.