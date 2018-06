Afrique: Elimination du Maroc à la Coupe du monde - La ruse du « renard » n'a pas suffi

analyse

Le rêve des Lions de l'Atlas n'aura duré que le temps d'un feu de paille. C'est le moins que l'on puisse dire. Car dès la 4e minute du match, le quintuple ballon d'or, Cristiano Ronaldo qui, fidèle à sa réputation, a constitué à lui seul un danger permanent, a douché les espoirs du Onze marocain et de leurs 40 000 supporters qui avaient fait le déplacement du stade, en marquant de la tête son 4e but de la compétition. Malgré leurs ruades et autres rugissements, les Lions de l'Atlas, pris à la gorge, ne sont pas parvenus à desserrer l'étreinte de la sélection portugaise, manquant ainsi de rééditer l'exploit de 1986 où ils l'avaient emporté par le score de 3 buts à 2.

Malgré cette courte défaite qui les renvoie à la maison à la suite des Pharaons d'Egypte, les Marocains n'ont pas démérité. Ils ont chèrement vendu leur peau en livrant un match sérieux, courageux et très intense aux plans tactique, technique voire émotionnel. Mais comme on le dit, « la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a ». L'adversaire était redoutable et l'équation était d'autant plus difficile à résoudre que l'équipe du Royaume chérifien devait contrer les ambitions d'un Ronaldo qui, surfant sur le toit du monde footballistique, était décidé à faire péter tous les records de la Coupe du monde et il bénéficiait, pour ce faire, de la complicité d'une équipe qui ne jouait que pour lui.

Cela dit, le Maroc a tout de même péché par inexpérience. Car, il a manqué d'efficacité devant les buts portugais que les Lions ont constamment pris d'assaut sans toutefois parvenir à faire trembler les filets du portier Rui Patricio. L'on est même tenté de dire que le Maroc sait tout faire avec le ballon, sauf marquer un but.

Le Maroc s'est éliminé lui-même

Le remords marocain est d'autant plus profond que si l'équipe avait fait preuve de la même rigueur et de la même débauche d'énergie face au petit poucet qu'est l'Iran, sa situation aurait été tout autre dans ce groupe que les analystes perçoivent comme le plus relevé de cette Coupe du monde Russie 2018. C'est pourquoi il n'est pas exagéré de dire que le Maroc s'est éliminé lui-même, vu la manière dont il a perdu son 1er match. Et c'est là aussi que l'on est en droit de se montrer très exigeant face au Maroc qui aspirait à l'organisation de la Coupe du monde, même si, pour l'instant, il n'a récolté que des désillusions.

Ceci étant, il reste au Maroc qui aspire à jouer dans la cour des grands et qui, faut-il le dire, en a les moyens, de tirer toutes les leçons de cette débâcle. Et la principale leçon que les Lions de l'Atlas devraient retenir, est qu'il ne faut pas rater sa première sortie dans une compétition de ce niveau et qu'il ne faut, à aucun moment, baisser la garde pendant les 90 minutes que dure un match de football. Il y a donc nécessité de revoir une fois de plus la préparation des équipes africaines devant prendre part au Mondial, si le continent ne veut pas continuer à faire de la figuration.

En tout état de cause, le Maroc a encore un honneur à laver face à l'Espagne, lors de la dernière journée de ce groupe B. Gageons donc que Hervé Renard, qui a quand même fait ses preuves, saura trouver les astuces nécessaires pour permettre à ses poulains de quitter la Russie la tête haute.