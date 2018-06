Burkina Faso: Biotechnologies agricoles - Le prix "Ofab 2018" officiellement lancé

En attendant son procès, l'activiste et lanceur d'alerte Naïm Touré reste en détention… Plus »

La période de dépôt des productions s'étale du 22 juin au 27 juillet 2018 et les œuvres en compétition sont celles produites et diffusées dans un organe de presse burkinabè paraissant au Burkina Faso ou dans un blog durant la période du 30 juin 2017 au 27 Juillet 2018.

« Nous rappelons qu'il y a trois prix. A la suite de ces trois prix qui vont être décernés par un jury bien sélectionné et impartial, les trois lauréats vont aller se confronter aux meilleurs des autres pays au niveau africain et cela se va se tenir au Burkina au cours d'une une grande réunion en septembre 2018 » a affirmé le Dr Hamidou Traoré.

Pour les critères, il faudra que le journaliste au niveau de son œuvre, tienne compte de l'apport des biotechnologies agricoles dans le développement même du Burkina Faso et de l'Afrique. Aussi, leurs œuvres devront montrer comment les biotechnologies agricoles peuvent contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Le prix Ofab a pour objectif d'encourager les journalistes dans la collecte, le traitement de données et la diffusion de l'information sur les avancées scientifiques dans le domaine agricole. Peuvent participer, les journalistes nationaux ou étrangers de tous les types de médias tels la presse écrite, la presse en ligne, la télévision, la radio et les blogs.

Dans l'optique de promouvoir la communication sur les nouvelles avancées scientifiques et technologiques, l'Inéra a signé un accord de collaboration avec le Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) et la Fondation Africaine pour les Technologies Agricoles (AATF) en 2012 pour faciliter l'établissement et l'animation de l'OFAB qui est présent dans sept pays africains dont le Kenya, l'Ouganda, l'Ethiopie, la Tanzanie, le Nigéria, le Ghana, et le Burkina Faso comme seul pays francophone.

A la question de savoir si les OGM ne constituent pas une menace pour l'environnement, le Dr Hamidou Traoré, directeur de l'Institut de l'environnement et de recherches agricoles (INERA) répond : « les structures qui manifestent contre les OGM usent de leur droit et c'est normal.

