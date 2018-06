Angola: Limogeage de trois officiers généraux

D'autre part, en qualité de commandant en chef des Forces Armées Angolaises, João Lourenço a signé mercredi une ordonnance autorisant la retraite du général Afonso Lopes Teixeira Garcia, consultant du ministre d'État et chef de la Maison de Sécurité du Président de la République, pour avoir atteint l'âge requis, et du lieutenant-général Inocêncio Yoba, temporairement inactif.

João Lourenço a également démis le lieutenant-général Fernando de Brito Teixeira de Sousa et Andrade du poste de consultant du ministre d'État et chef de la Maison de Sécurité du Président de la République.

Il s'agit du général Henrique Futy qui a été démis de ses fonctions de conseiller du chef de la Maison militaire du Président de la République, et du lieutenant général Leopoldino Fragoso do Nascimento destitué de son poste de consultant du ministre d'État et chef de la Maison de sécurité du Président de la République.

