Angola: Vingt décès dus à l'anémie falciforme à l'hôpital pédiatrique de Lubango

Elle a déclaré que l'unité sanitaire, étant l'unique avec des services pédiatriques à Huíla, recevait des enfants drépanocytaires des 14 municipalités de Huíla et des provinces de Namibe et Cuando Cubango, comptant sur un personnel "qualifié".

L'information a été diffusée à la presse mardi à Lubango par la directrice clinique du Service de santé, Mariana Miguel, en marge de la semaine de sensibilisation à la drépanocytose, qui va du 19 au 23 juin, faisant référence à un total de 677 enfants et adolescents drépanocytaires, âgés de six mois à 20 ans, qui suivent le traitement depuis 2011, lorsque l'hôpital a introduit ces services.

Lubango — Vingt enfants et adolescents, sur les 697 qui souffrent d'anémie falciforme traités à l'hôpital pédiatrique de Lubango "Pioneiro Zeca" sont décédés de 2011 à ce jour, dont la majorité des patients décès sont arrivés dans un état critique à cause des traitements inadéquats.

