Afrique de l'Ouest: Le Sénégal, leader du système financier décentralisé dans l'espace UEMOA

Dakar — Le Sénégal est le leader dans l'espace de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest (UEMOA) en matière de système financier décentralisé, a annoncé, mercredi, à Dakar, le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne.

"Au Sénégal on a des champions et une expérience très forte à ce qui concerne l'économie sociale et solidaire", a dit M. Dionne, ajoutant qu'aujourd'hui "le Sénégal est numéro 1 dans l'espace de l'UEMOA en ce qui concerne le système financier décentralisé".

"L'économie sociale et solidaire, par sa capacité à créer de la valeur ajoutée et de la richesse pour les plus démunies, contribue à relever les défis et constitue en même temps un puissant levier pour l'inclusion sociale", a-t-il souligné, lors de conférence internationale de l'Association internationale des investisseurs dans l'économie sociale (INAISE).

Selon lui, le thème de cette conférence axé sur "Finance sociale et solidaire et l'émergence des continents", "témoigne de la dimension universelle de l'économie solidaire".

"Le choix de ce thème nous offre l'opportunité de plaider pour la recherche systématique de solidarité et de complémentarité de toutes les initiatives qui mettent en œuvre les valeurs de l'économie solidaire", a relevé le Premier ministre.

M. Dionne a ajouté que cette conférence va permettre pendant trois jours, à "plus 200 acteurs, experts et décideurs d'engager une réflexion profonde sur la promotion de l'économie sociale et solidaire, de développer les échanges et de partager les expériences".

"Cette rencontre est aussi un moment important pour ouvrir des perspectives et des partenariats à l'échelle des continents et envisager le financement de l'économie sociale et solidaire", a-t-il indiqué.

Pour le président de l'Association internationale des investisseurs dans l'économie sociale (INAISE), Milder Villegas, "les organisations du Sénégal doivent occuper une grande place ou jouer un grand rôle au sein" de son organisation.

"Cette conférences a pour objet de s'inspirer des anciens et des nouveaux modèles dans la perspective de rechercher de biens communs, de l'inclusion sociale, d'initiatives monétaire et la création d'emplois respectueux de l'environnement", a-t-il soutenu.