Cote d'Ivoire: Les récipiendaires des "maisons digitales" reçoivent leurs certificats de formation

Les récipiendaires des « maisons digitales », lancé par la Fondation Orange Côte d'Ivoire en collaboration avec le ministère de la Femme, de Protection de l'Enfant et de la Solidarité (Mfpes), ont reçu récemment leurs certificats de formation.

Il s'agit précisément les meilleures en éducation financière & Tic, les meilleures en alphabétisation digitale, l'apprenante la plus assidue, l'apprenante la plus dynamique des différentes « Maisons digitales » qui ont été distinguées.

Sur un objectif de 1000 femmes, ce sont 699 femmes qui ont bénéficié de cette formation en direction des femmes entrepreneures vulnérables (Etalage de bananes, vendeuses de riz, vendeuses d'attiéké, couturières, agricultrices etc.) Soit 69,90% de taux de réalisation par rapport à l'objectif prévu.

Ces espaces de formation aménagés ou encore « Maisons digitales » ont été ouvertes à Aboisso, Bonoua, Toumodi, Treichville et Port-Bouet. Dans ce projet qui vise fortement à l'autonomisation de la femme, la Fondation Orange Côte d'Ivoire y a intégré du contenu numérique.

C'est ainsi les femmes entrepreneurs vulnérables ont reçu au moins pendant huit (8) mois deux types de formations. L'une sur l'alphabétisation digitale et l'autre sur l'éducation financière et l'initiation aux Technologies de l'information et de la communication (Tic).

Il s'agit, à travers ce projet de contribuer à l'autonomisation des femmes, à la promotion de l'inclusion numérique des femmes à travers des outils et contenus numériques adaptés, et aussi de favoriser l'insertion professionnelle des femmes.

L'apport de la Fondation Orange Côte d'Ivoire a consisté entre autre, à la réhabilitation des salles mises à disposition, au contenu pédagogique numérique et contenu formation aux Tic.

Quand celui du Mfpes a été d'héberger des « Maisons digitales dans les Instituts de formation et d'éducation féminine (Ifef) et la mise à disposition de formateurs et des animateurs communautaires.

Le ministère, faut-il le souligner, a mis à contribution des équipes de formateurs mobiles pour les localités éloignées de l'Ifef (démultiplication et décentralisation de la formation vers les campagnes).