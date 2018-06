Burkina Faso: Personnes en situation de handicap - Des tricycles-boutiques pour une autonomie financière

En attendant son procès, l'activiste et lanceur d'alerte Naïm Touré reste en détention… Plus »

C'était le lundi, 11 juin 2018 à son siège à Ouagadougou. D'un coût de 1 500 000 F CFA soit, 150 000 F CFA par tricycle, et une enveloppe financière de 165 000 F CFA en raison de 15 000 F CFA par personne, ce geste est de l'Organisation humanitaire et développement (OHD).

La Fédération burkinabè des associations pour la promotion des personnes handicapées (FEBAH) a offert 11 tricycle-boutiques et des fonds de commerce à des membres de la structure. C'est un don de l'Organisation humanitaire et développement (OHD) et la remise a eu lieu, le lundi 11 juin 2018 à Ouagadougou.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.