Burkina Faso: Grand prix littéraire d'Afrique noire - Aristide Tarnagda reçoit les encouragements du président du Faso

«C'est aussi une fierté au moment où la transition se fait entre lui et moi à la direction générale des Récréatrales. Il en est désormais le nouveau patron. La reconnaissance de ce prix asseoit non seulement sa notoriété, mais renforce aussi le projet des Récréatrales», a-t-il conclu.

«Nos pays sont véritablement confrontés à un défi qui est celui de la culture et de la lecture. On espère que l'expérience de Aristide Tarnagda suscitera de nouvelles vocations auprès de nos jeunes, parce le livre est le meilleur moyen pour apprendre», a-t-il souligné.

Ce prix a une valeur hautement symbolique parce qu'il couronne les grands écrivains du continent. On a des auteurs dans notre pays comme Me Titinga Frédéric Pacéré et Patrick G. Ilboudo, qui l'ont déjà reçu», a déclaré Aristide Targada, qui est aussi le directeur général des Récréatrales de Ouagadougou.

C'était au cours d'une audience qu'il lui a accordée, dans la matinée du mercredi 20 juin 2018, à Ouagadougou, en compagnie du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdoul Karim Sango et le président du conseil d'administration des Récréatrales, Etienne Minoungou.

Aristide Tarnagda, lauréat du Grand prix littéraire d'Afrique noire, avec ses pièces de théâtre «Terre rouge et Façons d'aimer», a reçu les félicitations et les encouragements du Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré.

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience le lauréat du Grand prix littéraire d'Afrique noire, Aristide Tarnagda, le mercredi 20 juin 2018, à Ouagdougou.

