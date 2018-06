Afrique: CM 2018 - L'autre revers du Maroc

Cristiano Ronaldo et Rui Patricio ont fait gagner le Portugal 1-0 face au Maroc, le 20 juin, lors de la deuxième… Plus »

Battus par l'Iran lors de la première journée, Mehdi Benatia, le capitaine et ses coéquipiers, ont pourtant montré de belles choses hier par séquences, notamment à l'approche de l'heure de jeu où ils se sont procuré trois belles occasions de but. Mais leur courage n'a pas suffi.

Lors de sa première sortie face à l'Iran, il avait concédé un but en toute fin de match. Hier, il a encaissé un but dès la 4e mn sur une tête rageuse de Cristiano Ronaldo à la réception d'un corner rentrant. Les Lions de l'Atlas sont éliminés.

Le Maroc est fair-play. Il n'abdique pas. Il n'abandonne rien même quand tout lui est défavorable. C'est la leçon qu'on peut retenir de son séjour en Russie. Après avoir vu son rêve d'organiser la Coupe du monde 2026 se fracasser contre la triple candidature américaine, mexicaine et canadienne le 13 juin dernier, le royaume chérifien, organisateur et vainqueur du CHAN 2018, a enregistré hier un nouveau coup dur au stade Loujniki de Moscou.

