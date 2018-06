Burkina Faso: Importation illégale de sucre - Salifou Nikièma écope d'une amende de 84 millions de F CFA

En attendant son procès, l'activiste et lanceur d'alerte Naïm Touré reste en détention… Plus »

Celui-ci a été condamné à payer 1 F symbolique au gabelou. S'agissant des constitutions de partie civile, les magistrats ont déclaré «mal fondée» celle de l'Etat burkinabè qui voulait réparation d'un préjudice moral lié aux infractions douanières et celle du commerçant Salifou qui s'attendait à un dédommagement sur les plans financier et moral.

Ainsi, le principal prévenu, Salifou Nikièma, a été blanchi des faits de fausse déclaration car, selon la juridiction, l'infraction n'est pas constituée dans la mesure où c'est le transitaire qui déclare les marchandises à la douane et non le commerçant. Quant au douanier Ali Guissou, il a été «relaxé au bénéfice du doute» dans la plainte contre lui pour concussion déposée par le sieur Nikièma.

Sa marchandise (3361 sacs de sucre en poudre) a été par ailleurs confisquée. Au terme d'un procès en première instance où les mis en cause sont tour à tour prévenus et plaignants, les juges ont relaxé les intéressés sur certains volets de l'affaire.

Comme nous l'annoncions dans notre édition du jeudi 14 juin (n°8672), le procès de l'affaire importation illégale de sucre entremêlée de tentative de corruption et de concussion, a livré son verdict dans l'après-midi du mercredi 20 juin 2018. Relaxé des faits de fausse déclaration en douane, le principal prévenu, Salifou Nikièma, a été du reste condamné pour tentative de corruption et importation de sucre sans autorisation spéciale.

