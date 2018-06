Burkina Faso: Coupe du Faso 2018 - Salitas FC présente le trophée au Moogho Naaba

En attendant son procès, l'activiste et lanceur d'alerte Naïm Touré reste en détention… Plus »

Le Mogho Naaba Baongho leur a prodigué des conseils en leur demandant de continuer à se battre pour ramener d'autres trophées. Pour se faire, il a invité les joueurs à avoir un sens de responsabilité, et de respect pour eux-mêmes, pour leurs encadreurs, dirigeants et pour la nation.

A la naissance du club, il y'a de cela quatre ans, les dirigeants étaient venus présenter le club à sa Majesté. Aujourd'hui, selon le colonel Yacouba Ouédraogo, il était plus que nécessaire de venir présenter le trophée et aussi recueillir ses bénédictions. Chose que l'empereur des Mossé à apprécier à sa juste valeur.

Sa majesté le Moogho Naaba Baongho a accordé une audience, le mercredi 13 juin 2018, à Salimata et Tasséré Football Club (Salitas FC). Objectif, présenté le trophée de la 32e édition de la coupe du Faso à l'empereur des Mossé et recueillir ses bénédictions.

