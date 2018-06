Cote d'Ivoire: Lôh-Djiboua - Une coopérative des planteurs de palmier à huile réalise un bénéfice de plus de 32 millions de FCFA

L'union des sociétés coopératives des planteurs de palmier à huile du Lôh-Djiboua"Uscopahld" née de la fusion des coopératives Coopalm-Divo et Coopasub et créée le 18 mars 2017 a tenu le 20 juin 2018 sa première assemblée générale ordinaire au centre culturel de Divo-Bada.

Il ressort du rapport moral et financier fait par le directeur exécutif Koulibaly Tingana que l'union a réprofilé 69km de pistes et réhabilité 8km. Avant d'ajouter que suite à une évaluation faite par le Firca, l'Uscopahld a eu une note de plus de 90%, la plaçant ainsi au rang de meilleure société coopérative pour ce qui concerne l'encadrement des planteurs de palmier à huile.

Il a fait savoir aux délégués et aux administrateurs que le compte de résultat de l'exercice 2017 de l'Uscopahld est excédentaire de 32.622.267 FCFA pour des produits d'un montant de 142.314.364 FCFA et des charges de 109.692.097 FCFA.

Bien que le bilan moral et financier soit positif, a souligné Koulibaly Tingana, beaucoup reste à faire. Et, pense-t-il, dans les perspectives, l'union a programmé l'achat de tracteurs et des camions pour le ramassage des noix de palme ainsi que des produits phytosanitaires qu'elle va distribuer aux planteurs.

Le directeur régional de l'agriculture et du développement rural, Yéo Soumaïla,après avoir félicité le conseil d'administration de l'Uscopahld pour ce bon résultat et surtout pour la bonne gouvernance, a exhorté les membres à livrer leurs produits à la Palmci et à aller à la fusion.

Quant à Dago Tawet Noël, président du conseil d'administration, cette assemblée générale est importante. Car, soutient-il, elle est l'occasion de faire le bilan. Avant d'ajouter que cette union a été créée pour être la société coopérative la plus forte de la région du Lôh-Djiboua.

Avant d'inviter les membres à la mobilisation... Kouassi Constantin, représentant la Fenacopahci, a révélé que la filière palmier à huile traverse une période de perturbation et que la fédération s'est retirée du mécanisme de fixation du prix de la noix de palme.