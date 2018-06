On ne connaît toujours pas encore l'origine de l'incendie qui s'était déclaré le 15 juin 2018… Plus »

Etudiant à la faculté de Droit de l'Université de Kinshasa, Muyumba Ndjibu Gédéon est un Pensionnaire du home X depuis trois ans. Il est vice-président de la Famille des étudiants Basongye de l'Université de Kinshasa et de l'Institut Supérieur des Techniques Médicales. Plusieurs années, il a dû conjuguer études et activités, à titre bénévole, à la merci des étudiants résidant le home susmentionné. Digne fils de la Lomami, dans l'Ex-province du Kasaï-Oriental, il se veut un congolais tout court. «Servir, c'est mon devoir», tel est son credo guide de ses multiples actions. A ceux qui croient en son leadership, il demande un soutien réel afin de remporter ces élections.

«Je vais me tordre le cou pour faire du home X la résidence estudiantine où il fait mieux vivre, et où l'environnement est sain ; un home des adultes, considérés comme tels. La desserte en eau potable, des coupures ininterrompues du courant électrique ; tout ceci devra faire l'objet de mon champ de bataille». Tel est, en un mot comme en mille, le résumé du projet de société de Muyumba Ndjibu Gédéon, candidat favori à la mairie générale adjointe au home X des résidences estudiantines de l'Université de Kinshasa. Ce célèbre candidat sera, sans nul doute, face à quelques adversaires de taille ce samedi 23 juin 2018 à l'occasion des élections des Maires généraux titulaires et leurs adjoints respectif.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.