Congo-Kinshasa: Clôture de l'Exetat 2018 ce jeudi - Elèves et surveillants saluent le déroulement

Mais surtout pour les amis de mon école car, il y a eu presque 80% des matières vu en classe", a dit un élève trouvé devant un centre à Gombe, avant d'ajouter " on a travaillé dans des bonnes conditions et du côté organisation il n'y a rien a reproché jusque-là". De leur part, les agents soumis à la surveillance pendant le déroulement de ces examens, qui donnent accès aux études universitaires en RDC, ont laissé entendre que ceux-ci se passent très bien. Donc, il y a des fortes chances qu'ils se terminent en beauté.

Ils sont plus de 650 mille sur toute l'étendue de la République, les candidats, à prendre part à l'Exetat Edition 2018. Hier, déjà à partir de 6h, les rues de la capitale congolaise étaient décorées en bleu et blanc comme depuis lundi. Chacun de ces jeunes gens vêtus en bleu et blanc se précipitaient à l'idée d'aller enfin affronter le tant attendu Examen d'Etat l'avant dernier jour. Certainement que l'ardeur sera la même aujourd'hui. Ces examens, depuis le premier jour, à en croire quelques élèves finalistes, se sont passés dans les bonnes conditions. " La culture générale et Cie se sont bien passés pour moi et je crois bien pour tout le monde qui était dans le même local que moi.

Les épreuves des examens d'Etat ont bel et bien débuté lundi 18 juin 2018 sur toute l'étendue de la République Démocratique du Congo comme l'annonçait le week-end dernier le Ministre de l'Enseignement Primaire Secondaire et Professionnel, Gaston Musemena. Ces examens se sont passés sur une durée de 4 jours, soit du 18 au 21 juin 2018. Donc, c'est aujourd'hui qu'ils prennent fin.

