Madagascar: Financement des PME-PMI - La BMS-SA partage son expérience avec la SIPEM-Banque du Madagascar

Faire de Madagascar un paradis touristique, et du tourisme un levier de développement pour le pays. Beaucoup en… Plus »

La SIPEM est la seule banque au capital entièrement malgache et est 9ème sur 11 banques. Notre ambition est de progresser dans le classement donc la belle réussite de la BMS peut nous servir. Nous sommes impressionnés aussi par le caractère universel de la BMS, la diversité de sa clientèle qui comprend des particuliers, des grandes entreprises, l'Etat et les fonctionnaires.

Il ya aussi la société BARAMOUSSO de Mamadou Doumbia, également visitée, elle a bénéficié récemment de plusieurs appuis de la BMS-SA pour l'installation de sa chaîne de production de couscous, de bouillons culinaires. La visite s'est également étendue aux engagements immobiliers de Sirakoro Meguetan1 (62 Logements) et 2 (60 logements) financés par la BMS SA et réalisés par la société MALI UNIVERS.

Une fusion qui a propulsé la BMS-SA à la tête des banques de la place de Bamako. La délégation a visité certains clients de la BMS dont l'entreprise de BTP EMCM client depuis 2003, et qui a été accompagné dans ses activités de Bâtiments et Travaux Publics par la BMS-SA pour l'achat de son équipement roulant, industriel et l'octroi de cautions et de fonds de roulement.

Créée en 2002 par le gouvernement malien, la BMS SA, selon son directeur général, Babaly Ba, a pour mission de lutter contre la pauvreté, favoriser l'accès du plus grand nombre de la population aux services financiers et faire en sorte que la cette grande majorité des acteurs économiques sorte de l'informel.

Les deux banques sont membres de l'organisation panafricaine Microfinance African Initiative Network (MAIN) à travers laquelle, la SIPEM-Banque a décidé de venir s'inspirer de l'expérience de la BMS-SA. Durant son séjour, la délégation a eu un calendrier chargé avec plusieurs rencontres et visites de terrain dans les chantiers et auprès de certains clients de cette banque.

La délégation était composée du Directeur Général de l'Institution Financière Régionale de l'ANOSY (IFRA) Jean-Hervé Frashin, le Directeur Général de la Société d'investissement pour la Promotion des Entreprises à Madagascar (SIPEM-Banque) Rakotoarison Brillant et du président du Conseil d'administration et Associé Gérant du FTHM Consulting, Thierry Rajaona.

Copyright © 2018 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.