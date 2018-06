Congo-Kinshasa: Prix "Mérite congolais de la démocratie" - Les heureux élus seront connus ce lundi au Pullman GHK

On ne connaît toujours pas encore l'origine de l'incendie qui s'était déclaré le 15 juin 2018… Plus »

Tarissement, il faut signaler la rubrique socioculturelle. Là, il y aura comme leitmotiv le devoir de nommer quelle est la meilleure institution d'enseignement supérieur et universitaire, quel est le meilleur manager médiatique, télévision, radio, meilleur site d'information en ligne, meilleur journal (presse écrite)... a présent, naturellement, l'opinion peut se poser l'interrogation de savoir qui seront les heureux lauréats. "Prenez rendez-vous avec l'histoire ce samedi 23.06. 2018 à 21h30 à Africana Palace. Et déjà cordiale bienvenue ", a confié un des organisateurs.

Il y aura différentes rubriques à cette activité notamment la rubrique monde des affaires. Ici, il sera question de savoir quelle est la meilleure entreprise minière de la décennie, meilleure cimenterie, banque, compagnie d'aviation, société de téléphonie cellulaire et la meilleure entreprise publique ? Dans la rubrique institutions politiques et d'appui à la démocratie, la préoccupation sera de couronner le meilleur Gouverneur de province de la décennie, le meilleur Député national, Sénateur, Animateur d'institutions d'appui à la démocratie, le grand manager politique.

Non, pour ce prix, les ardeurs ne seront pas mesurés que l'ombre d'une année, la 2017 ou 2018 en l'occurrence. Mais, plutôt, des dix dernières années. Qui ont marqué d'un ancre indélébile la mémoire de la République Démocratique du Congo par la noblesse de leurs œuvres ? Pour connaitre la réponse du "RJP", il faudra attendre jusqu'à ce 23 juin 2018 bien que le mystère a été levé quant à la rubrique média. Quid du lieu ? A la dernière minute, ce rendez-vous initialement prévu pour ce samedi à l'Hôtel Africana Palace a été reprogrammé pour ce lundi 25 juillet 2018 au Pullman Grand Hôtel de Kinshasa. Et, petit bonus des organisateurs, jusque-là les portes de cet événement voulu grandiose sont ouvertes à quiconque.

