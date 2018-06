La cellule interministérielle de crise a rencontré les services techniques de protection sociale et les… Plus »

Tony Bayobo, au nom des réfugiés a remercié le HCR et la Côte d'Ivoire pour tout ce qu'ils ne cessent de faire pour leur encadrement. Il a recommandé que des efforts consistants soient déployés pour chercher et appliquer des solutions durables par rapport à leurs problèmes.

Il a exhorté les populations à ne pas toujours considérer les réfugiés comme des personnes sollicitant toujours de l'aide mais plutôt des partenaires privilégiés afin d'arriver à respecter et à faire respecter leurs droits. Cela avant d'indiquer que l'exemplarité de la Côte d'Ivoire a permis le retour au bercail dans la dignité et la sécurité au cours de ces 6 dernières années de 268 000 réfugiés ivoiriens.

Pour terminer, il a révélé que le ministère des affaires étrangères et le ministère de l'intérieur et de la sécurité sont en discussion en vue de parvenir à l'établissement de cartes d'identité et passeports biométriques pour les réfugiés.

Dans son mot, il a présenté sa gratitude au Hcr et à tous les Ong pour les efforts non négligeables déployés pour l'amélioration des conditions de vie des réfugiés pour lesquelles il ne cesse de mener des plaidoyers auprès des bailleurs. Le ministre de la justice a ensuite invité les 25 490 réfugiés ivoiriens encore en exil dans les pays voisins à regagner le pays.

