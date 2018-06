Congo-Brazzaville: Assistance humanitaire - La Turquie au chevet des déplacés du Pool

L'ambassadeur turc au Congo, Can Incesu, a remis officiellement le 19 juin, à Mayama, des dons de vivres à la ministre des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité, Antoinette Dinga-Dzondo.

Dans le cadre du plan humanitaire 2018 en faveur des personnes déplacées dans le département du Pool et de la Bouenza, le gouvernement de Turquie, à travers son agence de coopération et de développement Tika, a mobilisé des dons composés essentiellement des vivres destinés à ces personnes. S'exprimant, en présence du préfet du département du Pool, Georges Kilébé, le sous-préfet de Mayama, Bernard N'Doulou, a salué les initiatives du gouvernement ainsi que de ses partenaires techniques et financiers au développement pour la résolution de cette situation humanitaire. « Le district est en paix et la population vaque librement à ses occupations », a-t-il affirmé, fustigeant les réseaux sociaux qui relaient, d'après lui, des informations négatives sur Mayama.

Il a, par ailleurs, rendu hommage au président de la République qui, grâce à son implication personnelle et sa sensibilité de cœur, a permis au département du Pool de retrouver la paix et à la population de regagner les localités respectives. « La population de Mayama, comme celle du Pool en général, vit à 90% des activités agricoles lui permettant de subvenir aux besoins de la famille. Elle sollicite des outils aratoires et des semences agricoles pour relancer les activités », s'est ainsi exprimé Bernard N'Doulou, au nom de la population de sa sous-préfecture.

L'ambassadeur de Turquie au Congo a, de son côté, marqué la satisfaction de son pays à apporter une aide humanitaire à la population du département du Pool et celle de Mayama en particulier. « Je suis très heureux d'être ici avec vous pour montrer la solidarité de la Turquie et la communauté internationale », a assuré Can Incesu.

Réceptionnant un échantillon de ce don, en présence du représentant adjoint du Programme alimentaire mondial au Congo, Koffi Akakpo, et des autorités locales et départementales, Antoinette Dinga-Dzongo a réitéré à la population le message de paix du président de la République qui l'invite à vivre en paix. La ministre a également annoncé le lancement, sous peu, des activités de relèvement précoce. En effet, dès qu'elles seront lancées, ces activités permettront de soutenir la réintégration des personnes déplacées rentrées chez elles ainsi que celles restées sur place. Une mesure salutaire pour des centaines de personnes qui avaient pris d'assaut l'enceinte de la sous-préfecture. A Mayama, la ministre et sa suite ont assisté à la distribution des vivres (riz, huile, poissons salés, lentilles, sel) et non vivres (couverture, casseroles, jerricane) aux bénéficiaires. C'est pour la première fois que cette population bénéficie d'une assistance humanitaire du gouvernement et de ses partenaires.

Notons qu'après la signature, en décembre 2017, de l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités entre le gouvernement et les représentants du pasteur Ntoumi, la vie a repris son cours à Mayama qui compte dix quartiers et vingt villages. Près de cinq mille personnes ont déjà regagné leur domicile. Profitant de cette mission humanitaire, Antoinette Dinga-Dzondo a échangé avec une délégation des ex-combattants ninjas du pasteur Ntoumi. « Sur la cohabitation force publique-ex-miliciens et population, nous n'avons rien à déplorer », a déclaré un habitant de Mayama.

Après Mayama, les opérations d'assistance humanitaire vont se poursuivre dans les sous-préfectures de Kimba, Kindamba et Vindza.