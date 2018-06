Congo-Brazzaville: Cinéma - "River hôtel" projeté à l'Institut français du pays

L'avant-première de la série télé de cinquante épisodes a eu lieu en présence du directeur général de "TV5 Monde", Yves Bigot; de son réalisateur Didier Ndenga; et de certains acteurs.

Après la série « Aimé malgré lui », le réalisateur Didier Ndenga, soucieux de toujours présenter une image positive de l'Afrique, a réalisé "River hôtel" dont l'intrigue plonge au cœur de la République démocratique du Congo (RDC).

Ce film montre un riche homme d'affaires congolais, nommé Marco Mfalme, qui possède une des chaînes hôtelières les plus luxueuses de la RDC. Ses activités dans l'industrie du diamant ont fait de lui un homme influent. L'inspecteur de police, Jeff, enquête sur ce dernier car il le soupçonne d'utiliser ses immeubles et hôtels pour blanchir l'argent du trafic de ... .

Prenant la parole avant la projection de deux épisodes (16 et 27) sur les cinquante-deux, le directeur général de "TV5 Monde" a indiqué que c'est important pour sa chaîne qui est celle de l'ensemble de la francophonie, d'accompagner à la fois par son savoir-faire, des films et séries dans les grands festivals dans le monde entier, chaque année.

"River hôtel", a-t-il poursuivi, est une série dans laquelle "TV 5 Monde" est heureuse et fière d'accompagner. En effet, cette chaîne avait déjà aidé Didier Ndenga à démarrer, il y a quelques années, lors de sa première production, la série « Aimé malgré lui » qu'il avait produite en République centrafricaine.

« C'est un monsieur qui aime les défis. Déjà, ça ne devait pas être facile à Bangui. Et il a décidé de produire la suivante à Kinshasa, chez lui. "River hôtel", c'est un sujet magnifique très ambitieux de cinquante-deux épisodes de vingt-six minutes. C'est assez colossal, ça veut dire qu'on est déjà dans l'industrialisation de la production de la série télévisée. C'est un vrai savoir-faire des vrais producteurs. Un projet de séries avec un producteur qu'on connaissait déjà, qui en plus se déroulait au Congo autour du fleuve, c'était absolument évident pour nous de participer, d'accompagner cette production. Didier et Habi nous ont dévoilé le casting de rêve qu'ils proposent dans cette série », a déclaré le directeur général de "TV5 Monde".

Yves Bigot a informé les auditeurs du passage de cette série à partir du 25 juin sur "TV5 Monde Afrique" à 19h30, heure de Brazzaville, et la rediffusion le lendemain matin. « Nous souhaitons, sur "TV5 Monde Afrique" , que vous vous sentiez chez vous, que vous sentiez représentez-vous les Congolais. C'est pour cela qu'on investit dans les séries, dans les magazines, dans les films de cinéma africain, dans les films congolais, de manière à ce que vous vous appropriez la chaîne et qu'on ait toujours plaisir à se sentir si bien accueillis chez vous », a -t-il conclu.

Le réalisateur, Didier Ndenga, s'est dit heureux de présenter ce travail qu'ils ont fait ensemble avec ses amis et le soutien de "TV5 Monde Afrique". "River hôtel", a-t-il dit, est un concept de HD production avec Habi Touré. L'idée de réaliser cette série télévisée c'est d'essayer de parler de l'Afrique autrement, celle qui gagne, de donner l'espoir à l'Afrique, comme le cas de l'acteur principal de cette série, qui avait perdu de l'espoir mais est devenu une personne puissante par la suite.

Comment est arrivé l'idée de ce film ?

Un jour, Didier Ndenga était au bord du fleuve, dans un restaurant à Brazzaville, où il regardait le fleuve Congo. De là, l'idée lui est venue de créer eRiver hôtele. « Je regardais le fleuve, un moment donné, j'ai vu de loin un hôtel de long, je commençais à m'interroger ce qui se passe dans cet hôtel. J'ai commencé à raisonner sur une histoire qui se passait dedans. C'est comme cela que l'idée de "River hôtel" m'est arrivée. Du coup, j'ai commencé à réfléchir sur le titre. C'est avec le titre que j'ai commencé "River hôtel", après j'ai fait le synopsis et au fur et à mesure, j'ai développé jusqu'à ce qu'on a fait cinquante-deux épisodes écrits. Après, je me suis approché de "TV5 Monde Afrique" et l'aventure a commencé », a-t-il expliqué.

Quant à la pluralité des stars, c'est dans le but de faire passer le message partout dans le monde qu'il a impliqué tous ces grands noms qui sont dans "River hôtel". « Pour moi, ce sont des ambassadeurs qui vont ramener le message un peu partout. Ça été un challenge et je dis qu'il est gagné. Je remercie Habi Touré pour son soutien sans cesse. C'est grâce à elle que "River hôtel "nous rassemble tous ici », a déclaré Didier Ndenga.

Ont participé à la réalisation de cette série télévisée, Habi Touré (actrice productrice), Fally Ipupa (acteur), Majid Michel (acteur), Charlotte Dipanda (actrice), Alix Bénézech (actrice), Eebra Tooré (acteur), François Durpaire (acteur). Avec la contribution de "TV5 Monde", Yves Bigot (directeur général), Denise Epoté (directrice régionale Afrique), Nelly Belalev (directrice de la communication), Sandra Basset (responsable adjointe du Pôle Afrique).

Notons que deux épisodes dans lesquels on pouvait retrouver la quasi-totalité des artistes ont été projetés. Il s'agit des épisodes 16 et 27.