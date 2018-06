Congo-Kinshasa: Festival international de la rumba - La deuxième édition célèbre Tabu Ley

On ne connaît toujours pas encore l'origine de l'incendie qui s'était déclaré le 15 juin 2018… Plus »

Les mélomanes chrétiens ne sont pas en reste à cette seconde édition de Fire. Le Festival a donc, cette fois, programmé une journée exclusivement rumba chrétienne à leur intention, pour ne pas laisser son public en marge de l'événement. Ainsi, pour que la fête soit totale et belle, ce sera au son des airs prisés du moment, notamment ceux du célèbre Gael et de Sandra Mbuyi qu'il va se clore, le 1er juillet.

Qui, mieux que Mbilia Bel, l'Afrisa international ou encore Péguy Tabu pourrait rendre un hommage mérité à Rochereau et à la mesure de son incontestable talent ? Personne ! Le Festival international de la rumba (Fire) et de l'élégance l'a compris. C'est donc à juste titre qu'il s'est offert cette prestigieuse affiche pour lancer sa deuxième édition, tout à l'honneur du regretté Seigneur Ley. Mais ce n'est pas tout. Le 29 juin, à la soirée d'ouverture, le fameux dîner de gala du Béatrice Hotel est voulu exceptionnel. Aussi, pour la circonstance, le Fire a l'ambition de remettre au devant de la scène l'orchestre Afrisa international qui n'existe plus que de nom, depuis la disparition de Seigneur Ley. La mise sur pied de la charpente de cet important édifice musical ne pouvait s'imaginer sans Modero Mekanisi et Dino Vangu.

