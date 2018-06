Congo-Kinshasa: Linafoot/Play-Off - V.Club défait DCMP, Mazembe bat Mont Bleu

Alors que V.Club prend de l'ascendant sur DCMP pour occuper seul la troisième place du tournoi, le TP Mazembe a, au forceps, battu Mont Bleu pour arracher le fauteuil de leader à Sa Majesté Sanga Balende.

L'AS V.Club est résolument dans une dynamique de victoire (deux buts à un) en cette fin du Play-Off de la 23e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Après s'être imposé dimanche dernier devant Daring Club Motema Pembe (DCMP), l'équipe a pratiquement repris les mêmes pour le même résultat. Le 20 juin au stade des Martyrs, les Dauphins noirs ont à nouveau surplombé leur éternel rival, les Immaculés de Kinshasa, par trois buts à un. Les « Tupamaros » ont pourtant été les premiers à ouvrir la marque dès la 6e mn, sur une balle arrêtée de leur leader technique, Ricky Tulenge. Mais V.Club, dont le coach Florent Ibenge est rentré du Maroc où il a été en formation, a rapidement repris le jeu à son compte avec l'égalisation de Jésus Muloko à la 21e mn, profitant d'une passe en profondeur de Lwamba pour fusiller le portier international congolais de Brazzaville, Mouko Barel.

Et avant la fin de la première période (44e mn), Chadrac Muzungu a doublé la mise, permettant aux Dauphins noirs de prendre définitivement l'avantage au tableau d'affichage. Car, en seconde période, les joueurs d'Otis Ngoma, visiblement diminués moralement, ont encaissé un troisième but à la 53e mn par l'imposant latéral droit Djuma Shabani, impérial déjà dans son couloir aussi bien dans la récupération que dans les phases offensives. La messe a donc été dite pour DCMP qui est décroché dans la course pour une qualification en compétition africaine. Le club tuteuré par Aubin Minaku est bloqué à trente-deux points, occupant désormais la quatrième position.

En premier match au stade des Martyrs, l'AS Dragons/Bilima de Kinshasa n'a pas pu battre l'AS Dauphin Noir de Goma. Un but partout, c'est le score de la partie qui a vu les Monstres de la capitale ouvrir la marque à la 80e mn par Kapay Adeito, avant l'égalisation d'Isaac Tshibangu pour le club du Nord-Kivu à la 90+1 mn. Le même jour, au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo, à Lubumbashi, Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi a été contraint au nul de zéro but partout par le club local du CS Don Bosco. Et en seconde rencontre, le TP Mazembe a difficilement eu raison de Mont Bleu de Bunia par un but à zéro, une réalisation de Jean Kasusula à la 15e mn.

Cette victoire bouleverse le classement. En effet, le club dirigé par Moïse Katumbi prend désormais les commandes du championnat avec quarante et un points dans son escarcelle, devant Sanga Balende qui se retrouve pour la première fois depuis plusieurs journées en deuxième position avec quarante points. V.Club prend une bonne distance par rapport à son poursuivant direct, le DCMP, pour totaliser trente-huit points, mettant du reste la pression sur les deux premiers. Lupopo est cinquième avec vingt-six points. Notons que Dragons/Bilima (11e au classement) compte dix points, alors que Dauphin noir (11e au classement) a engrangé son neuvième point.

La fin de saison s'annonce palpitante entre les clubs en tête de peloton. Les deux premiers se qualifieront pour les deux places de la Ligue des champions alors que le troisième se contentera de la Coupe de la Confédération.