Congo-Brazzaville: Vie associative - La JCI sensibilisera les élèves au projet « Une école, un drapeau »

« Dans nos familles, le sujet sur la sexualité est souvent tabou et les enfants le découvrent dans la rue et ne sachant quel comportement adopter, les filles, par exemple, sont souvent confrontées à des réalités telles qu'elles sont mères très jeunes et exposées à toutes sortes de maladies sexuellement transmissibles », a indiqué Fabrice Andropov Agnangoye Hossie, président local 2018 de la JCI M'Foa La Verte.

Dans les écoles publiques, la JCI s'attèlera à l'éducation civique en instruisant également les élèves sur le bien-fondé des symboles de la République. Constitués d'un emblème national (ou drapeau), d'un hymne national, de la langue officielle, des armoiries et d'une devise, les symboles de la République sont l'expression de la souveraineté de l'Etat. Ils rappellent aux citoyens les fondements de la création de cet Etat et leurs devoirs.

L'association la Jeune chambre internationale (JCI) M'Foa La Verte a exprimé, le 19 juin à Brazzaville, son intention de continuer à œuvrer, courant cette année, pour le projet dénommé « Une école, un drapeau ». Ce projet, selon l'association, vient en appui au travail qu'entreprend, depuis des années, le ministère de la Jeunesse et de l'éducation civique. Il date de 2013 et sera actualisé cette année.

