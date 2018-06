Congo-Brazzaville: Infrastructures - Les tours jumelles de Mpila suscitent l'admiration du public

Les travaux de l'ouvrage, lancés en 2015, sont effectués par la société chinoise Beijing construction engineering group. Le gros œuvre ayant été réalisé, l'heure n'est plus qu'à la décoration, aux aménagements extérieurs et aux travaux connexes.

« Ces tours sont une bonne chose car, leur présence apporte de la valeur à Mpila. Avec le projet de construction du nouveau quai à Yoro, notre quartier deviendra de plus en plus visité. Cela permettra de tourner la page sombre des événements passés », confie Jacques, un docker à Yoro.

A quelques encablures du site, se trouve le débarcadère fluvial de Yoro, où accostent de petites embarcations desservant les localités de la partie septentrionale du pays. Lieu de brassage et d'échange de la population des deux Congo, Yoro est également le point de chute des pêcheurs. Ce port sera aménagé dans le cadre de la coopération entre le Congo et le Maroc.

Les deux immeubles modernes sont érigés au nord-est de Brazzaville. Ils offrent une vue pittoresque du fleuve Congo et des îlots adjacents, de même que celle de la capitale congolaise et de Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC).

