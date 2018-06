Congo-Brazzaville: Economie numérique - La cyber législation congolaise quasiment disponible

Instituée récemment par décret, la direction générale du développement de l'économie numérique a pour missions, entre autres, d'élaborer et mettre en œuvre la politique nationale de l'économie numérique au Congo, la promotion de la gouvernance de l'internet, la valorisation du patrimoine virtuel, la création et le développement des entreprises numériques ainsi que le développement des incubateurs d'entreprises.

Le cadre juridique actuel ne favorise pas l'implémentation de certains services sur internet, d'une part, et limite la responsabilité de l'Etat dans la protection des citoyens, du tissu économique, dans l'anticipation des menaces et la répression des actes et auteurs délictueux, d'autre part.

Le directeur général n'a pas souhaité évoquer les causes ayant retardé l'aboutissement de ces textes qui doivent régir la cyber législation au Congo. Il a néanmoins rappelé que ces avant-projets de textes portent sur la cybersécurité, les transactions électroniques, la protection des données à caractère personnel et la lutte contre la cybercriminalité.

