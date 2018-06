Cameroun: Crise anglophone - 12,7 milliards Fcfa pour le Plan d'urgence humanitaire

Officiellement, la crise politico militaire en zone anglophone, a déjà fait 84 morts parmi les forces de défense et de sécurité. Et pour ce qui est des victimes civiles, sujet tabou pour le gouvernement camerounais, des sources indépendantes spéculent sur un millier de morts.

En proie (il faut le dire sans ambages) à une crise politico-militaire depuis bientôt deux ans, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest (davantage le Sud-Ouest), les deux régions de culture anglophone du Cameroun, voient leur tissu social et économique déstructuré. Toute chose qui justifie alors le Plan d'urgence humanitaire ou Plan de solidarité nationale décidé par le chef de l'Etat Paul Biya. Et pour officiellement lancer ce dernier hier dans la capitale, après son annonce le 14 juin dernier par Issa Tchiroma Bakary le ministre de la Communication, le Pm Philémon qu'entouraient plusieurs membres du gouvernement dont Joseph Atanga Nji le ministre de l'Administration territoriale (Minat) qui en est le coordonnateur.

Copyright © 2018 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.