Cameroun: Un plan d'assistance de 12,7 milliards - La solution miracle de Paul Biya à la crise anglophone

Les domaines d'intervention suivants ont été identifiés comme axes prioritaires de mise en œuvre de ce Plan: la protection des personnes déplacées; la fourniture des denrées alimentaires et des produits de première nécessité; les soins de santé; l'éducation; la reprise des activités économiques, notamment agricoles; le logement et la reconstitution des documents d'état-civil et les pièces administratives individuelles.

Le chef de l'État a donc décidé de la mise en œuvre d'un Plan d'assistance humanitaire d'urgence pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, placé sous la coordination du ministre de l'Administration territoriale et doté d'un budget prévisionnel de 12, 7 milliards de FCFA.

Il. Sous l'autorité du président de la République, le gouvernement a commencé à apporter une réponse à la problématique des Personnes déplacées internes (PDI), et souhaite accroître les mesures de soutien, avec la collaboration de ses partenaires et l'ensemble des bonnes volontés.

La terreur entretenue par les bandes armées a conduit à des déplacements de populations à l'intérieur du territoire national et vers un pays voisin et ami.

Le chef de l'État s'emploie à restaurer la paix et la sécurité dans les deux régions, dans le respect des lois et règlements de la République.

La crise sociopolitique que connaissent les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a démarré par des revendications corporatistes de certains enseignants et avocats des deux régions.

Plusieurs voix se sont élevées pour inviter au dialogue. A l'instar de la commission nationale pour le bilinguisme et le multiculturalisme, Yaoundé a apporté des solutions sans véritable impact sur la résolution du problème « Nous sommes fatigués des commissions, nous voulons Paul Biya lui-même ici » ont clamés les populations du Nord-ouest et du Sud-ouest.

