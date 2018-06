Burkina Faso: Réconciliation nationale - La CODEL présente un rapport au Premier ministre

observation domestique des élections (CODEL) conduite par Me Halidou Ouédraogo a été reçue par le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, dans la soirée du mardi 19 juin 2018 à Ouagadougou. Il a été question de la réconciliation nationale.

La Convention des organisations de la société civile pour une observation domestique des élections (CODEL) a mené des travaux sur la réconciliation nationale. Une délégation de la structure, avec sa tête son président, Me Halidou Ouédraogo, a remis les résultats desdits travaux au Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, dans l'après-midi du mardi 19 juin 2018 à Ouagadougou.

Il a informé que les conclusions de ces travaux ont révélé que les autorités coutumières et religieuses, la société civile et les partenaires techniques et financiers ont partagé les mêmes sentiments selon lesquels on ne peut aller à la réconciliation sans parler de vérité, de justice et de pardon. Et d'ajouter que la CODEL, en tant qu'organisation de la société civile œuvrant pour promouvoir le dialogue citoyen, a jugé nécessaire d'initier ce travail.

A l'entendre, Me Halidou Ouédraogo, il est impératif que la vérité et la justice soient des préalables à une véritable réconciliation entre les Burkinabè. Il a reconnu qu'il n'y aura pas de paix, de réconciliation véritable sans ces étapes.

«L'important consiste à savoir qui a fait quoi ? Pourquoi ? Est-ce qu'on peut continuer à vivre ensemble ?», a-t-il argué à sa sortie d'audience. Il a invité les autorités politiques à s'investir davantage dans la réconciliation nationale. Me Halidou Ouédraogo a confié que le Premier ministre, Paul Kaba Thiéb, a dit œuvrer pour la cohésion nationale.