Burkina Faso: Wend-Dabo - Sans bras, sans pieds, elle est sans limites

La maîtresse de Wend-Dabo, elle, n'en doute pas. Elle est convaincue que la petite a les ressources nécessaires pour parvenir à son but. Pour preuve, Mme Kamouni brandit les efforts constants de l'adolescente et sa détermination à tout maîtriser. « C'est une élève très appliquée.

Pour réaliser son ambition, Wend-Dabo peut compter sur le soutien familial, la maman et sa jeune sœur, étant toutes disposées à l'épauler. « Si c'est ce qu'elle souhaite faire dans sa vie, je ne peux que prier et lui accorder mes bénédictions. Si elle réussit, c'est nous tous qui profiterons d'ailleurs des fruits de son travail », déclare-t-elle, tout sourire.

Avec l'école, Wend-Dabo vit le grand amour. Elle n'envisage d'ailleurs pas abandonner les salles de classe, à la fin de ses études. Elle veut y rester pour enseigner. « C'est mon rêve. Je veux être avec des enfants et leur apprendre à lire et à écrire », affirme-t-elle.

Jouant toujours les boutes-en-train, Wend-Dabo se fait apprécier de tous. « Elle n'a pas de problème. Elle s'amuse tout le temps et ne cherche pas la bagarre », lâche un groupe d'aînés de la classe de 6e qui partage le même espace de jeu que Wend-Dabo et ses copines.

Jamais recluse, débonnaire et toujours entourée d'amis, informe le directeur de l'école de Gogo ''A", Samuel Tondé, Wend-Dabo vit pleinement sa vie d'adolescente : insouciante, joueuse, impulsive et parfois gauche.

Après, j'essayais d'écrire ce que je voyais. J'ai commencé d'abord avec la lettre ''i" qui semblait plus facile. Après, je suis passée à la lettre ''o" puis ''a" », informe-t-elle avec une pointe de fierté non retenue.

D'esprit pugnace, elle se consacre entièrement à l'école. Un rêve qui l'habite depuis sa tendre enfance. « Quand je voyais les autres enfants partir à l'école, je voulais faire pareil. Je voulais apprendre à lire et à écrire comme eux. J'en parlais tout le temps à ma mère », raconte-elle, la voix basse et le regard perdu dans ses souvenirs.

Son tee-shirt blanc au col et aux manches jaunes trempées, elle s'applique comme ses camarades à finir son exercice. Une leçon de grammaire : « des noms propres et communs » à ranger séparément dans un tableau sur les ardoises.

A l'ombre de ses sourcils plantés haut, ses yeux saillants aux iris étincelants, distillent des regards pénétrants, vifs et empreints d'aménité. Malgré la chaleur battant les records en cette matinée de saison chaude, Wend-Dabo se tient coite, impassible et presque sans gêne quand bien même de grosses gouttes de sueurs dégoulinent partout de son visage.

Nous la retrouvons un mardi du mois de mai 2018, dans sa classe de CE1, assise sur son fauteuil au pupitre rétractable, l'air sympathique et confiante. Silhouette menue, elle passe pour un garçon d'à peine huit ans avec son visage allongé et sa coupe de cheveux en ras.

Drôle, émouvante et toujours pleine d'entrain, Wend-Dabo Yaogo est un personnage unique. L'adolescente de 12 ans de l'école primaire de Gogo ''A" dans la province du Zoundwéogo est, à elle seule, une leçon de courage et de persévérance.

A 12 ans, Wend-Dabo Yaogo force l'admiration à l'école primaire Gogo ''A", dans la province du Zoundwéogo, région du Centre-Sud. Née sans avant-bras ni pieds, elle a su surmonter les clichés et stéréotypes sur le handicap, dompter la fatalité et s'échine à se frayer un chemin à l'école. Wend-Dabo rêve de devenir institutrice.

