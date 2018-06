Afrique de l'Ouest: CCR de l'UEMOA - Le ministre du Commerce rassure Abdoulaye Sory de son soutien

En attendant son procès, l'activiste et lanceur d'alerte Naïm Touré reste en détention… Plus »

«Notre rôle, c'est de l'accompagner, le soutenir et lui donner les moyens pour qu'il réussisse son mandat à lui confié par ses pairs. Je voudrais le rassurer de la disponibilité du ministère et des autres ministères tout en invitant l'ensemble des acteurs du secteur privé qui l'ont accompagné jusqu'à ce niveau, à continuer à le faire afin qu'il puisse dynamiser la CCR», a-t-il conclu.

Pour lui, le président Sory, membre de la CCI-BF, est connu du milieu des affaires pour avoir fait ses preuves dans le secteur bancaire (DG de Fidelis finances) et déjà servi au sein de la CCR en qualité de vice-président. Il a ainsi prouvé, selon le ministre, qu'il a les épaules larges, le caractère, l'intelligence et le profil nécessaires pour diriger l'institution.

Nous avons donc fait le point des travaux au ministre et lui avons traduit toute notre reconnaissance pour la confiance placée en nous, en nous désignant comme le représentant de notre pays», a-t-il ajouté. M. Sory dit également avoir abordé avec le chef du département en charge du commerce, les orientations de son mandat afin de lui demander conseils, avis et orientations, pour qu'ils réussissent ledit mandat.

