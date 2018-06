Algérie: Le HCR salue l'engagement de l'Algérie pour l'accueil et la protection des réfugiés

- Le Représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés en Algérie (HCR), Hamdi Bukhari, a salué mercredi à Alger la tradition de solidarité active de l'Algérie soulignant la contribution et la mobilisation des donateurs en faveur de l'accueil et de la protection des réfugiés.

"Nous tenons à saluer la tradition de solidarité active de l'Algérie et le peuple algérien et remercions le gouvernement pour l'accueil et la protection accordés aux réfugiés (sahraouis) dans les camps à Tindouf comme en milieu urbain", a déclaré M. Bukhari dans une allocution, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale des réfugiés.

Cette journée placée sous le thème "Passer une journée avec les réfugiés", est une occasion importante pour "saluer et souligner la contribution et la mobilisation en faveur de l'accueil et de la protection des réfugiés, des demandeurs d'asile et des personnes déplacées partout dans le monde", a-t-il ajouté.

Selon M. Bukhari, cette journée vise à donner à chacun les moyens de comprendre la situation des réfugiés et l'impérieux besoin de les protéger et de les accueillir.

Hommage aux réfugiés et aux déplacés

La journée, constitue aussi l'occasion de rendre hommage à la force et au courage de plus de 68 millions de personnes qui ont été forcées de fuir la guerre, la persécution et les violences dans le monde.

"Lorsque nous nous arrêtons pour regarder le sort de ces millions de personnes qui ont été contraintes de fuir et qui ne peuvent pas rentrer chez elles en raison de la guerre ou de la persécution, nous pouvons nous demander ce que chacun à notre niveau pouvons faire pour surmonter l'indifférence et la peur, et mieux accueillir ces réfugiés", a souligné le responsable onusien.

La cérémonie de célébration organisée par la délégation du HCR à Alger a été marquée par la présence des représentants d'Agences onusiennes et des missions diplomatiques d'Italie, Ghana, Mexique, Afrique du Sud, Hongrie, République arabe sahraouie démocratique (RASD) et de Corée du Sud.

Un riche programme d'activités sportives, culturelles et artistiques avec la participation des réfugiés africains a été prévu pour la circonstance, comprenant notamment une exposition d'habillement, de coiffure et de gastronomie africaine et des compétions sportives.

Le HCR dénombre plus de 68 millions de personnes déracinées à la fin 2017. Ce chiffre comprend 25 millions de réfugiés, 3 millions de demandeurs d'asile qui étaient toujours en attente d'une décision quant à leur demande d'asile fin 2017, et 40 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Sur ce total, 16 millions de personnes sont devenues déracinées durant la seule année, a-t-on indiqué.