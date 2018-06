Maroc: Le Festival international "Sonora" s'invite à Essaouira

Le Festival international "Sonora", un événement éclectique, d'une journée, dédié à encourager et à donner de la visibilité aux femmes compositeurs et auteurs-compositeurs, a eu lieu mardi à la place "Al Khaïma", au coeur de l'ancienne médina d'Essaouira, dans une ambiance festive et bon enfant.

Ainsi, une palette d'artistes et de femmes compositeurs notamment du Brésil, du Maroc, d'Angleterre et des Etats-Unis se sont produits "en plein air", le temps d'emporter le public présent et les visiteurs de la cité des Alizés, dans un périple musical "acoustique", pour chanter de manière décontractée, les valeurs universelles de paix, de liberté, d'amour et de tolérance, confortant, encore une fois, la position incontournable d'Essaouira, haut lieu de rencontres, de partage et d'ouverture.

A travers des compositions musicales personnelles et 100% féminines, des jeunes femmes-artistes ont eu la chance de jouer côte à côte, à la manière des grands professionnels, en réussissant en peu de temps à créer des fusions et des mixités de rythmes et de sons, pour aboutir à des synthèses sonores artistiquement "alléchantes" et quand même vivement applaudie.

Bénéficiant du concours de l'Association Essaouira-Mogador, de la Direction provinciale de la culture, et de l'Institut français d'Essaouira, ce festival a débuté au Brésil en 2016 afin de donner une visibilité et de légitimer la présence de femmes compositeurs et auteurs-compositeurs dans la scène musicale, et de contribuer à leur épanouissement artistique, a confié à la MAP Ana Maria Fonseca, productrice du festival.

Ce festival qui se déroulera entre août et novembre prochains dans 75 villes dans plus de 16 pays, repose sur un concept novateur, en ce sens que sa gestion et sa production sont menées par des femmes, outre le fait qu'il est basé sur la construction d'un réseau de compositeurs-producteurs femmes pour une visibilité à l'international, a expliqué Maria Fonseca. Sur le choix de la ville d'Essaouira, Ana Maria Fonseca a mis en avant la singularité de cette cité en tant qu'espace de partage, d'entente entre les peuples, et d'expression artistique et culturelle par excellence, relevant que l'organisation de ce festival dans cette cité devrait permettre d'encourager les jeunes artistes et femmes compositeurs marocaines à se faire une place sur la scène artistique internationale.

"L'ambition étant de parvenir à pérenniser ce festival pour en faire un rendez-vous annuel dans la cité des Alizés, et d'inviter un grand nombre de jeunes femmes compositeurs à travers différentes villes du Maroc à venir s'y associer et par là, à inscrire leurs villes respectives dans le prochain SONORA-2019", a-t-elle conclu.

Ahmed Harrouz, au nom de l'Association Essaouira-Mogador, a indiqué que "pour ce Festival Sonora, dans ses débuts à Essaouira, avec son originalité brésilienne et sa réputation internationale, nous avons trouvé que cela s'harmonise parfaitement avec l'identité de cette cité, en tant que carrefour d'arts et de cultures divers".