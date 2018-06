Ile Maurice: Jeux de hasard - Lottotech introduit la première loterie en ligne

La direction de la compagnie ne s'attend pas à ce que de nouveaux joueurs se mettent au jeu de hasard suivant l'avènement de ce second tirage. D'ores et déjà, 65 % de la population y jouent déjà, la tranche d'âge variant de 25 ans à 50 ans. La mise moyenne par semaine est de Rs 67. «Il faudra voir à l'avenir s'ils comptent répartir ces Rs 67 entre les deux tirages», précise le COO Moorghen Veeramootoo. Il ajoute dans la foulée qu'il y aura dorénavant deux jackpots par semaine et, potentiellement, deux multimillionnaires.

L'opérateur se penche sur le modus operandi à utiliser pour le lancement en ligne de la «Loterie Vert», qui interviendra probablement l'année prochaine. «Il nous faut entre sept et huit mois pour mettre en place le système et effectuer les tests. Ce sont les mêmes terminaux du Loto qui seront utilisés pour la loterie. A priori, nous n'entrevoyons pas de gros problèmes car c'est une technologie que nous maîtrisons», explique Moorghen Veeramootoo, le Chief Operating Officer (COO).

La nouvelle est tombée mardi 19 juin. La cour d'arbitrage de la Cour suprême a tranché, coupant la poire en deux. La gestion de la «Loterie Vert», un second tirage pour le Loto et le renouvellement pour une période de 10 ans de la licence de la Mauritius National Lottery reviendront à Lottotech. Alors que le gouvernement augmentera de 1 % ses revenus provenant de Lottotech, la contribution de celle-ci au Consolidated Fund passant à 47,16 % contre 46,16 % actuellement. Bref, une situation win-win pour les deux parties.

