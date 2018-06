Algérie: Hamel présente à New York l'expérience de l'Algérie en matière de lutte contre le crime transfrontalier

M. Hamel présentera également l'expérience algérienne mise au service du citoyen, en accordant un intérêt à l'élément humain en termes de formation, de qualification et d'entrainement, outre le recours aux moyens technologiques modernes de pointe, tout en veillant à l'accomplissement des missions dans le respect des principes des droits de l'homme et des lois de la République, ajoute le communiqué.

Le communiqué de la DGSN a précisé que le général major Hamel présentera lors de sa participation aux travaux du 2ème Sommet des chefs de police des pays membres de l'Assemblée générale (AG) de l'ONU, " les efforts constants de l'Algérie dans le processus de mise en place d'un mécanisme de coopération sécuritaire en Afrique et en vue de la concrétisation d'un nouvel acquis, à savoir le mécanisme " Afripol", au vu de l'expérience pionnière de la police algérienne en matière de lutte contre le crime transfrontalier, y compris la criminalité organisée, le trafic de drogue et la nouvelle criminalité".

Alger — Le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), le général major Abdelghani Hamel présentera, mercredi au siège des Nations unies (ONU) à New York, l'expérience de la police algérienne en matière de lutte contre le crime transfrontalier, y compris le crime organisé et le trafic de drogue.

