Algérie: Appel à conférer un caractère national à la composante de l'Académie algérienne de la langue amazighe

Le président du groupe parlementaire du parti des travailleurs (PT), Djelloul Djoudi, a salué la décision du président de la République de consacrer tamazight langue officielle et Yennayer fête nationale, estimant que ces acquis sont la résultante d'un long combat et une victoire pour toute la nation algérienne.

Les députés du Mouvement de la société pour la paix (MSP) ont également salué le projet de loi qui contrecarrera ceux qui tentent d'"entamer l'unité nationale" et fera sortir l'amazighité de toute dimension régionale et de l'emprise des "séparatistes".

Les députés du Front de Libération Nationale (FLN) ont, pour leur part, salué ce projet de loi et l'implication d'experts et de spécialistes, à même de consacrer la promotion de la langue amazighe.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.