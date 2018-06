Algérie: Bac 2018 - Nesrine... un exemple de défi contre la maladie et de volonté pour devenir médecin

Passionnée par les sciences et la culture, cette jeune fille, qui ne se sépare jamais de ses livres et de ses cahiers même pendant les vacances, rêve de devenir médecin chercheur pour combattre les maladies difficiles. Elle s'intéresse de près aux sciences médicales et est au fait des derniers développements de la science dans ce domaine.

Nesrine est née en bonne santé, mais quelques mois après sa maman, remarquant que quelque chose n'allait, découvre après moult examens, analyses et consultations médicales que sa fille souffrait d'un cancer de l'oeil droit. A 9 moins, Nesrine entame les séances de chimiothérapie au centre national anti-cancer Pierre et Marie Curie à Alger.

