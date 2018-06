Algérie: JM Tarragone-2018 - La natation algérienne face au défi d'effacer la débâcle de Mersin

- La natation algérienne tentera de faire bonne figure lors des Jeux méditerranéens-2018, prévus du 22 juin au 1er juillet à Tarragone (Espagne) et effacer ainsi la débâcle du précédent rendez-vous disputé en 2013 à Mersin (Turquie) lors duquel elle n'a remporté aucune médaille.

Pour cette manifestation méditerranéenne, la Fédération algérienne de natation (FAN) a retenu 10 nageurs dont cinq filles. Ils sont encadrés par trois entraîneurs : Ali Maânsri, Abdelkahar Kouhil et le Français Olivier Barnier.

"Les athlètes retenus pour participer aux Jeux méditerranéens de Tarragone sont en préparation continue. Les athlètes boursiers tels que Sahnoune, Cherouati, Melih et Nefsi se préparent d'une manière continue au sein de leurs clubs respectifs et participent aux différents meetings et compétitions internationaux, suivant les objectifs tracés par la direction technique nationale", a expliqué le directeur des équipes nationales (DEN), Abdelkader Kaouah, cité par le site officiel de la Fédération algérienne de natation (FAN).

"Néanmoins, ces quatre nageurs ont été convoqués pour assister à un stage à Tizi-Ouzou du 19 au 29 mars, mais ils ont été autorisés à rester dans leurs pôles de préparation", a-t-il fait savoir.

Contacté par la suite par l'APS, Abdelkader Kaouah a indiqué que la FAN misait énormément sur l'athlète du Cercle des nageurs de Marseille, Oussama Sahnoune, qui sera accompagné de son entraîneur en France, Olivier Barnier, pour revenir avec deux médailles.

Pour les athlètes Balamane, Bouhamidi et Djabellah, la préparation dépendait de leur emploi du temps scolaire. Ainsi, ces nageurs ont participé activement aux stages de préparation essentiellement durant les vacances scolaires, à Souïdania (Alger) du 23 décembre au 3 janvier et du 19 au 29 mars, et récemment à Sétif du 23 mai au 13 juin, en plein mois de Ramadhan, explique la FAN.

Ces jeunes athlètes sont également concernés par les Jeux africains de la jeunesse (JAJ) prévus à Alger du 18 au 28 juillet. "Nous avons inclus dans leurs programmes les mardis après-midi et les week-ends à Souïdania depuis le début de la saison, mais malheureusement la piscine est fermée depuis un mois", a regretté la même source.

"Pour Medjahed Nesrine, nous avons pris l'initiative de la mettre en stage bloqué depuis février dernier jusqu'au début des Jeux avec son entraîneur Benaïssa ici à Alger. Ils sont hébergés à Ghermoul et s'entraînent à la piscine du 1er-Mai", a-t-on indiqué.

Enfin, pour la nageuse Kacha Samar, actuellement en stage avec son club en Espagne, elle "a confirmé ses performances avant le 5 juin qui ont officialisé sa participation", selon Kaouah, qui occupe également le poste de directeur technique national (DTN) par intérim.

Liste des 10 nageurs:

Hommes:

- Balamane Moncef Aymen (50 m, 100 m, 200 m brasse)

- Bouhamidi Mohamed Ryad (50 m, 100 m, 200 m dos)

- Djaballah Mohamed Anis (400 m, 1500 m nage libre)

- Sahnoune Oussama (50 m, 100 m nage libre)

- Chouchar Ramzi (200 m 4 nages, 400 m 4 nages, 200 m papillon)

Dames:

- Cherouati Nafissa Souad (400 m nage libre, 800 m nage libre)

- Melih Amel (50 m nage libre, 50 m dos, 50 m papillon)

- Nefsi Hamida Rania (200 m et 400 m 4 nages, 50 m brasse)

- Medjahed Nesrine (50 m nage libre, 100 m nage libre, 50 m et 100 m papillon)

- Kacha Samar Benazouza (50 m, 100 m, 200 m papillon).