Afrique: Candidature du Congo à l'Opep - La décision viendra de Vienne

On retiendra que l'Opep est un cartel de pays producteurs de pétrole créé le 14 septembre 1960 lors de la conférence de Bagdad, dans un contexte d'exacerbation de la concurrence entre compagnies pétrolières et de fortes pressions à la baisse sur le prix du pétrole.

Il y a de réelles chances pour notre pays d'adhérer à cette organisation parce que nous avons des atouts réels, nous avons un potentiel qui suscite de l'espoir et les partenaires le savent », déclarait le chef de la diplomatie congolaise, le 15 mai dernier, à Abuja. Conscient des enjeux, il a dû jouer toutes les cartes en adoptant les profils de diplomate, avocat et communicant.

Cette mission diplomatique accomplie, ou achevée, les regards sont désormais tournés vers Vienne pour attendre la décision de ces géants du pétrole que sont l'Algérie, l'Angola, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Équateur, l'Irak, l'Iran, le Koweït, la Libye, le Nigeria, le Qatar, le Venezuela et le Gabon.

Celle-ci, voulue par le chef de l'Etat, Denis Sassou-N'Guesso, a fait l'objet de missions de plaidoyer et de lobbying conduite par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger qui, souvent, était accompagné par son collègue des Hydrocarbures, Jean Marc Thystère Tchicaya.

