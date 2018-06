Madagascar-Chine - Rehausser le niveau des techniciens sur la géologie minérale

Le ministre des Mines et du Pétrole, Henri Rabary-Njaka et le Premier Conseiller de l'Ambassade de Chine à Madagascar, Chen Xiaolei.

L'organisation d'un séminaire de formation visant à renforcer les compétences des techniciens malgaches permet de raffermir la coopération entre Madagascar et la Chine en matière de développement des ressources humaines.

Un atelier de formation en technologie minérale et géologique de Madagascar se tient depuis hier et durera dix jours à l'Institut de Confucius de l'Université d'Antananarivo. L'atelier est organisé conjointement par le ministère des Ressources naturelles de la République Populaire de Chine et le ministère en charge des Mines et du Pétrole de Madagascar, ainsi que le Bureau de Recherche géologique de Chine (CGS). « L'objectif de ce séminaire de formation y compris le partage d'expériences de la Chine consiste à rehausser le niveau des techniciens malgaches afin qu'ils puissent être en mesure d'évaluer correctement la potentialité de nos ressources minérales et ensuite de les gérer », a expliqué le ministre en charge des Mines et du Pétrole, Rabary-Njaka Henri, lors de l'ouverture officielle de cet atelier de formation hier. Ce qui permettra également de raffermir la coopération sino-malgache en matière de développement des ressources humaines.

Modèle de réussite. En effet, « indépendamment des activités de prospection et d'exploration, l'industrie extractive requiert une connaissance approfondie de la nature et des caractéristiques de notre sous- sol ainsi que ses ressources minérales. En outre, la Chine est un des grands producteurs de minerais, dont entre autres le zinc, le charbon, le cuivre et l'argent. Et elle a fait également le lien entre les richesses naturelles, la formation et l'industrialisation. Maintenant, l'heure en est à la tertiarisation de son économie. Ses expériences sont notables, notamment dans le domaine extractif. Et son expertise et son modèle de réussite dans la prospection géologique peut nous servir énormément pour le développement de notre secteur extractif », a-t-il poursuivi. Notons qu'une quarantaine de personnes dont 35 techniciens issus des services déconcentrés dans les régions et de la direction centrale du ministère concerné et cinq étudiants spécialisés dans le domaine de la géologie au sein de l'Université d'Antananarivo, bénéficient de cette formation prodiguée par des experts chinois du centre de Développement et de Recherche du CGS. A l'issue de cette formation, les techniciens malgaches pourront se familiariser avec les méthodes et les techniques de cartographie géologique ainsi que celles de l'informatisation des produits et services socialisés en cartographies géologiques.

Capital humain. « Pour les non-initiés, les études sur les ressources minérales sont capitales. Et le meilleur des investissements constitue l'éducation et la formation du capital humain », a enchaîné le ministre de tutelle. Il faut savoir que Madagascar envisage de faire de son secteur extractif, un levier de développement contribuant à la lutte contre la pauvreté. Et en tant que pourvoyeur de ressources, l'industrie minière devra permettre d'avoir des retombées économiques positives et concrètes au niveau de la population. Le Premier Conseiller de l'Ambassade de la République Populaire de Chine à Madagascar, Chen Xiaolei a également soulevé que le renforcement de la capacité des ressources humaines contribue au développement d'un pays. Quant au Président de l'Université d'Antananarivo, Panja Ramanoelina, il a évoqué que l'organisation de ce séminaire de formation au profit des techniciens malgaches représente la concrétisation de la convention de partenariat entre son département, l'Université de géologie de la Chine et du Bureau de Recherche Géologique de la Chine. « Cette convention tripartite durera cinq ans. Et c'est à travers les échanges et le partage d'expériences qu'il y a un développement », a-t-il conclu.