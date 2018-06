Madagascar: Commerce et consommation - Une opération coup de poing contre les produits périmés

La période festive, c'est bien évidemment les festins. Mais elle est aussi un moment où les intoxications alimentaires sont fréquentes.

Notamment les accidents provoqués par l'absorption de denrées alimentaires périmées. Raison pour laquelle, le ministère du Commerce et de la Consommation a décidé de lancer, depuis hier, une opération « coup de poing » destinée à contrôler les produits alimentaires périmés. Une manière de parer aux mauvaises habitudes de certains commerçants malintentionnés qui profitent des fêtes pour faire écouler sur le marché des denrées alimentaires périmées, avariées et non conformes. Pour rassurer les consommateurs, le Ministère du Commerce et de la Consommation met un point d'honneur à accomplir son rôle principal qui est de protéger les consommateurs.

Il , procèdera donc à une opération de contrôle économique dans toutes les régions de l'Ile. Pour éviter les usurpateurs, les commissaires et contrôleurs du commerce et de la concurrence qui effectuent ces missions sont munis d'un ordre de mission émanant du ministère du Commerce et de la Consommation dans lequel sont mentionnés les noms et qualités des agents, l'objet, les lieux et dates du contrôle.