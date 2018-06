Madagascar: Rallye VISCO NAKANG - La liste des équipages est sortie

Comptant pour la 2e manche du championnat de rallye 2018, le Rallye VISCO NAKANG organisé par le club ASACM a atteint un nombre d'inscrits record.

Le sérieux de l'organisation et la qualité des spéciales habituellement en très bon état avec l'ASACM a séduit le sponsor. Au niveau des protagonistes on s'attend à un âpre combat entre les ténors, à savoir Fred, le gagnant de la première manche, Tahina associé de nouveau à Baovola sur la Subaru N12B championne 2016/2017 ex Ndrianja, Rivo avec la Subaru R4 plus performante que les groupes N sur le papier, Bona revient aux affaires avec une N8 mieux préparée, sans compter le retour de Tahiana/Tahiry sur Subaru N12B.

Et il y a l'armada des M12 quatre roues motrices et deux roues motrices amenée par J Ferré et la surpuissante Subaru ex N10 et Dani sur la 207 RC, à l'affût sûrement la FORD T2 de Teddy avec un nouveau copilote et les autres T2. On a pu voir les M11 (-2000 cm3 atmosphérique) devant certaines T2 lors de la première manche sur certaines spéciales, en figure de proue, la Peugeot 306 S16 de Hugo qui doit tenir 12 spéciales, le clan Clio amené par Tovonen, Fidi, Sitraka... ..

Enfin en M10, il y aura sept prétendants, et Legah sera l'homme à battre dans cette catégorie qui surclasse souvent des M1. Le retour de marques de renom d'accessoires auto comme VISCA et NAKANG dans le sport auto montre l'intérêt des distributeurs aux Rallyes chez nous.

Qui succédera à Ndrianja/Fanja vainqueur de la dernière édition ? La réponse ce dimanche après- midi.

La liste des équipages

Anjabob / Nino Golf

Frédéric A.T.Subaru

Dom / Jaona Pa Subaru

Andry C 205

Bona / Miangaly Subaru

Davonjy /Yoan Foton Tunland

Jordan Naina Subaru

Fidi -Alain Clio

Rina -Herz Mégane

Hugo/Nath 306

Freddy / Jimmy R. Isuzu

Sten / Krick 106

Jeffy James / Andry C 206

Tsito Mick 207

BR Rihe Jackol 205

Teddy /Herman Ford Ranger

Nirina /Alcazar Kely 206

Rivo /Ando Subaru

Alcazaria Mi 205

Haja Danielson /Rivo Ssangyong

Jacques / Fafahcop Subaru

Willy /Tolotra

Vony /Aina Super 5 GT

Tovonen Grist Clio

Pattie Jennie Citroën Visa

Dani /Hendry 207

Miharihaja /Irinala Subaru

Maika /Jean Mann 205

Tahina /Baovola Subaru

Tahiana /Tahiry Subaru

Domvala /Tita Polo

Begue /Princy Rak Citroën Saxo

Fidy Anjeva / Borman 504

Patty /Dads Golf III

Hanitra /Nany Subaru