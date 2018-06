Madagascar: Soins palliatifs - Encore inconnus du public

Les soins palliatifs concernent surtout les patients atteints du cancer.

Utiles, voire nécessaires, les soins palliatifs aident considérablement les malades tels que les cancéreux pour faire face - dans un minimum de «confort» - à leur souffrance.

Existant, mais ignoré par le plus grand nombre des citoyens. Propos qui résument la situation relative aux soins palliatifs dans la Grande Ile. Consistant à prendre en charge les malades souffrant de douleurs physiques, psychologiques et morales, les soins palliatifs ont existé dans les divers services de santé malgaches depuis, sans que les patients en soient au courant. Comme l'a fait savoir Dianarivo Rasoanambininjanahary, Directrice nationale de l'ONG « Douleur sans frontières » lors de la conférence sur les soins palliatifs et douleurs à Madagascar au Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona Ampefiloha hier: « Les soins palliatifs ont toujours existé, mais il n'y a pas vraiment eu de coordination des activités y afférentes». La directrice de l'ONG « Douleur sans frontières » de noter qu'il incombe à chaque médecin de faire «le nécessaire pour limiter les douleurs de chaque patient».

Diplômés. L'organisation de la conférence au CHU JRA Ampefiloha hier a donc voulu faire en sorte de réunir le plus de participants émanant de différents horizons possibles (ministère de la Santé, médecins libres, étudiants et journalistes) pour «trouver comment faire en sorte de développer la qualité des soins en question. Mais surtout pour trouver comment coordonner les activités afin de faciliter la prise en charge des patients». Présente dans la Grande Ile depuis 2008 et outre la conférence d'hier, l'ONG « Douleur sans frontières » a pu initier une collaboration avec la faculté de médecine de l'Université d'Antananarivo afin de mettre en place une formation spécialisée en matière de soins palliatifs. «Il y a actuellement 26 médecins diplômés en soins palliatifs éparpillés dans toutes les régions du pays» a-t-on fait savoir. La sélection serait restrictive et axée sur la qualité des intéressés. Ce, afin de produire les «meilleurs médecins aptes à prendre en charge les patients qui ont besoin des soins adéquats». Il convient de noter que l'initiative de la mise en place d'une formation spécialisée en la matière aurait été poussée par le fait que les soins palliatifs ne figurent pas dans le cursus universitaire auprès de la faculté de médecine de l'université d'Antananarivo.