Madagascar: Partenariat Telma - Baobab + - Faciliter l'accès à l'énergie solaire

Mathieu Macè, Administrateur général de Telma et Olivier Mutsaerts, Directeur de Baobab + Madagascar ont présenté, le « Pay-As-You-Go », une solution innovante pour l'accès à l'énergie solaire.

L'énergie solaire est une opportunité exceptionnelle pour les foyers ruraux n'ayant pas accès à l'électricité.

L'énergie renouvelable est à la mode. Du coup, les bonnes initiatives se multiplient pour permettre au plus grand nombre d'accéder à l'énergie solaire. C'est le cas notamment de Telma M'Vola et de Baobab + qui se sont associés afin de faciliter l'accès à l'énergie solaire pour les ménages à faible revenu.

Deux leaders. Une association entre deux leaders dans leur secteur respectif. D'un côté, M'Vola, la première entreprise de solution par paiement mobile à Madagascar et de l'autre, Baobab +, l'un des principaux distributeurs de kits solaires en Afrique de l'Ouest et à Madagascar. Dénommée « Pay-As-You-Go », l'offre proposée par les deux compagnies permet de lever le frein majeur du prix et de rendre les produits accessibles aux personnes à faible revenu en s'adaptant à leurs habitudes de dépenses. Le principe consiste à demander au client un dépôt initial de 30.000 ariary. Ce dernier réalise ainsi des paiements journaliers ou hebdomadaires en fonction de ses capacités. Chaque paiement lui permet d'utiliser son produit et d'en devenir, à terme, le propriétaire. En effet, après paiement échelonné et par M'Vola de la totalité de la valeur du produit, il en devient définitivement propriétaire.

Impacts bénéfiques. Ce mode d'accès à l'énergie solaire est d'autant plus facilité dans la mesure où la durée moyenne de remboursement est d'une année. Le foyer bénéficiaire peut, ainsi réaliser des économies et même investir en utilisant son kit pour des activités professionnelles En tout cas, ce partenariat Baobab + M'Vola permet aux clients de Baobab + de rembourser leurs kits solaires où qu'ils soient et quand ils souhaitent et ce, sans frais supplémentaires. De l'énergie renouvelable à accès facile, en somme et avec ce que cela suppose d'avantages. En effet, dans la vie quotidienne, l'accès à l'énergie solaire a un certain nombre d'impacts bénéfiques entre autres, l'augmentation de 75% du temps d'étude des enfants, contrairement aux bougies traditionnelles, la lampe solaire est plus durable et plus claire. Son utilisation augmente de 25% les revenus des foyers. D'après un sondage, 94% des utilisateurs se sentent plus en sécurité et 84% constatent une amélioration de la qualité de l'air, par rapport à l'utilisation d'autres énergies.

Le choix de Telma en tant que fournisseur de solutions de paiement par mobile est d'autant plus intéressant dans la mesure où M'Vola couvre plus de 80% de la population malgache. De plus, pour faciliter les opérations, un menu M'Vola a été mis en place pour Baobab +.