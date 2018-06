Madagascar: « Beach Soccer » / Championnat d'Afrique - « Madagascar aura toutes les cartes en main », estime Cyrille Reboza

interview

Le vice-président de la FMF, Cyrille Reboza, affiche un bel optimisme quant aux chances des Barea « beach soccer ».

Madagascar s'est engagé pour le championnat d'Afrique de « beach soccer » qui aura lieu en Egypte vers la première semaine de décembre. Bien au-delà d'un simple engagement, le camp malgache, par le biais du président de la Commission « Beach Soccer » au sein de la FMF, Cyrille Reboza, entend mettre tous les atouts de son côté. Jugez-en plutôt.

Madagascar a-t-il une chance, voire les moyens de reconquérir le titre de champion d'Afrique de « beach soccer » ?

« Après notre engagement de principe, Madagascar a déjà gagné une bataille, puisque le match aller contre le Mozambique, notre adversaire aux préliminaires, était prévu à Madagascar. Nous avons réclamé en arguant le classement FIFA et la CAF est revenue sur sa décision parce que le premier match aura finalement lieu à Maputo le 7,8 ou 9 septembre et le retour entre le 21 et 23 septembre soit à Mahajanga soit à Toamasina. Et sur ce dernier point, j'estime que nous gardons toutes nos chances intactes. »

Mais recevoir au match retour n'est pas tout facile, car il faut se préparer en conséquence.

« C'est vrai et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de débuter le regroupement dès le mois d'août jusqu'au départ pour Maputo. Mais bien avant ce regroupement de l'équipe nationale, il y aura un grand tournoi à Toamasina du 20 au 31 juillet pour permettre au staff technique de revoir la liste des présélectionnés en fonction des joueurs en forme du moment.

Après les matches contre le Mozambique, Madagascar sera encore présent au tournoi Cosafa Cup de « beach soccer » aux Seychelles vers fin septembre pour ensuite enchaîner sur un nouveau regroupement qui nous sera très utile pour être au top en Egypte. »

Vous parlez comme si nous étions déjà qualifiés pour la phase finale de la CAN en Egypte ?

« C'est vous dire que nous sommes, le staff technique et la FMF, confiants, surtout si la préparation se déroule comme prévu avec un groupe composé par des anciens et des jeunes très prometteurs. Le dernier et non des moindres c'est ma demande de voir de près les conditions des joueurs pour qu'ils se concentrent mieux sur le championnat d'Afrique et j'en appelle à la compréhension de tout le monde, de la FMF à tous les décideurs pour offrir le maximum à ces joueurs et leurs familles respectives en les aidant par le biais des indemnités ou mieux encore de négocier auprès des employeurs pour qu'ils continuent de percevoir leur salaire durant leur absence assez prolongée. C'est ainsi que nous pouvons regagner le titre de champion d'Afrique. »