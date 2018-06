Madagascar: Fête de la musique à Toliara - Trois concerts en plein air

Le Sud à l'honneur, 21 artistes pour fêter la Musique le 21 juin.

Le Sud à l'honneur. 21 artistes ayant en commun l'héritage des traditions musicales du Sud de Madagascar. Au cœur de l'initiative, « ATSI-MOZIKA », un projet visant à stimuler le renouveau du terroir artistique du Sud, entre tradition et modernité. Il est soutenu par un Fonds commun multi-bailleurs et Orange Madagascar. Il a donné naissance à « la Résidence Musicale », atelier animé par sept intervenants professionnels, dont Miangaly et Rolf, déjà reconnus. Grâce à l'échange de compétences, les artistes ont pu apprendre et approfondir toutes les techniques vocales et instrumentales.

En même temps ils ont pu travailler la présence scénique, la rythmique et l'écriture. Cette rencontre a aussi amené, ces musiciens, à fusionner les musiques traditionnelles aux formes plus contemporaines et programmer un répertoire digne de choix et satisfaire le public de la Cité du Soleil pour le 21 juin, Fête de la Musique, le tout orchestré par Ivanne Girard, directrice de l'Alliance Française de Tuléar.