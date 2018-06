Madagascar: Fête de l'Indépendance - Ravalomanana et Rajoelina seront absents

Festivités. Les chefs d'Institution, les membres du gouvernement, les députés et les sénateurs ainsi que le corps diplomatique ont été également invités. A cela s'ajoutent les chefs de régions et bien d'autres hautes personnalités. La sécurité publique sera probablement renforcée, lors de la célébration de la fête de l'Indépendance. Des mesures concrètes seront ainsi prises, lors de ces festivités. Rappelons que le 26 juin de l'année dernière a été placé sous le thème de « Mamiko ny taniko, ny fisandratany no fanambiko ».

Grand banquet. Notons que comme à l'accoutumée, il y aura dans la matinée le défilé militaire et dans l'après-midi, un grand banquet sera donné au Palais d'Etat d'Iavoloha. Sur le plan local, les anciens Présidents seront invités pour assiter à ces différentes cérémonies. Reste à savoir s'ils vont répondre présents. A propos notamment du fondateur de l'empire Tiko et de l'initiateur de la révolution orange, ils seront absents du pays, lors de la fête de l'Indépendance.

Dans moins d'une semaine, on va fêter le 58e anniversaire de notre indépendance. Dans le cadre de ces festivités, des cartons d'invitation ont été envoyés aux différentes personnalités du pays. De source bien informée, , il n'y aura pas d'invités d'honneur venant de l'étranger. En revanche, ils seront représentés par leurs ambassadeurs respectifs à Madagascar. Bref, pas de chefs d'Etat ni de chefs de gouvernement. Et ce n'est pas la première fois. Ce serait ainsi une cérémonie malgacho-malgache.

