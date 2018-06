Madagascar: « Grappling Tournament » - Rendez-vous ce week-end au Dojo Esca

La compétition est ouverte à toutes les catégories de poids allant du poids plume jusqu'au poids super lourd. Le tournoi a été subdivisé en trois catégories d'âge, celles des moins de 16 ans, de plus de 16 ans et masters pour les + de 30 ans. En mémoire d'un membre fondateur du club décédé en début du mois, les combattants disputeront le trophée Beniaina. Le club est présent à Toamasina à travers l'Académie de Jiu-jitsu brésilien Attila 501 menée par Sensei Willy Maroha. Ce tournoi n'est qu'un avant-goût de la célébration, car d'autres activités seront prévues pour la promotion de cette discipline à Madagascar .

2008-2018. A l'occasion de la célébration de son 10e anniversaire, le club de Jiu-jitsu brésilien Attila organise la 14e édition du « Grappling Tournament ». Un tournoi grandiose qui se disputera les 23 et 24 juin 2018 au Dojo ESCA Antanimena. Un rendez-vous à ne pas rater pour tous les passionnés et pratiquants de cette discipline. Plusieurs clubs de jiu-jitsu dont SFS, Estrella, base, CICERO, ou encore Checkmat ont déjà confirmé leur participation, sans oublier les clubs de lutte comme Rossary. Le samedi 23 juin 2018 sera consacré au tournoi de jiu-jitsu brésilien avec kimono et le dimanche 24 juin ce sera des combats « spécial Grappling » ou entre autres du jiu-jitsu brésilien sans kimono.

