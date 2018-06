Madagascar: Conseil départemental de la Réunion - Dans nos murs depuis lundi dernier

Des représentants du Conseil départemental de la Réunion séjournent dans la capitale malgache depuis lundi dernier. Ceci entre dans le cadre de l'intensification de la coopération régionale entre les deux îles.

Conduite par le vice- président du Conseil départemental, Daniel Gonthier, la délégation a, durant trois jours, abordé différents secteurs de coopération. A commencer par une rencontre conviviale avec une partie de la société civile, y compris les artistes dont Honty dans la soirée du lundi, puis une séance de réflexion sur la sécurité alimentaire et la promotion de la langue française, mardi dernier. Ce sont le lycée mixte de Zafy Albert (Antsiranana) et le lycée Jean Ralaimongo (Fianarantsoa) qui ont été primés, et bénéficieront d'un séjour en terre réunionnaise. Et pas plus tard qu'hier, les responsables du Conseil départemental de la Réunion se sont déplacés à Ambohimangakely, dans le cadre d'un partenariat régional.

Nouveaux projets. Cette délégation entend faire une rétrospective de la coopération entre les deux îles. Et cela, dans l'objectif de tracer de nouveaux projets de coopération visant le développement social, sanitaire et culturel . Les îles de La Réunion et de Madagascar sont en fait liées par l'Histoire et la proximité géographique. Notons que le Conseil départemental de la Réunion a soutenu les forces armées malgaches , dans la prévention et la lutte contre la peste. La délégation prévoit ce mercredi une descente auprès de la mairie d'Ambohijanaka en vue d'un appui matériel à cette municipalité, tenant compte de son importance dans la communauté locale.